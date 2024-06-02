Фралова Фролова (Галеевцева Предположительно) Ірына Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фралова Фролова (Галеевцева Предположительно) Ірына Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Галеевцев ??

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фралоў Фролов Леон Карповіч Карпович

Рождение ребёнка
09.09.1896

Сын: Фралоў Фролов Якім Ефим Леанавіч Леонович

Отец ребёнка: Фралоў Фролов Леон Карповіч Карпович

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Фралова) Марина (Марына)

Отец ребёнка: Фралоў Фролов Леон Карповіч Карпович

Дружба, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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