Фралова Фролова (Галеевцева Предположительно) Ірына Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Галеевцев ??
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1896
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: (Фралова) Марина (Марына)
Отец ребёнка: Фралоў Фролов Леон Карповіч Карпович
Дружба, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно