Образцова Варвара Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцова Варвара Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Антон Михайлович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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