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Хомков Николай Дмитриевич?

Место рождения

Рясное, Выгоничский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рясное, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
21.11.1908

Дочь: Полосухина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Демина Ефимия Ананьевна

Уручье, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Ефимия Ананьевна

Смерть
1912
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