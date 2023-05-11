Хомков Николай Дмитриевич?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1908
Дочь: Полосухина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Демина Ефимия Ананьевна
Уручье, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демина Ефимия Ананьевна
Смерть
1912