Бастрон (Фейцель) Мария Готлибовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрон (Фейцель) Мария Готлибовна

Место рождения

Майоровка

Дата рождения

18.02.1903

Дата смерти

20.07.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1930

Сын: Бастрон Фёдор Фридрихович

Отец ребёнка: Бастрон Фридрих Яковлевич

Рождение ребёнка
15.02.1936

Дочь: Трупп Мария Фридриховна

Отец ребёнка: Бастрон Фридрих Яковлевич

Кабанбай Батыра, Целиноградский район, Акмолинская область
Смерть
20.07.1975
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