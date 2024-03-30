Бастрон (Фейцель) Мария Готлибовна
Место рождения
Дата рождения18.02.1903
Дата смерти20.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903
Рождение ребёнка
27.09.1930
Сын: Бастрон Фёдор Фридрихович
Отец ребёнка: Бастрон Фридрих Яковлевич
Рождение ребёнка
15.02.1936
Дочь: Трупп Мария Фридриховна
Отец ребёнка: Бастрон Фридрих Яковлевич
Кабанбай Батыра, Целиноградский район, Акмолинская область
Смерть
20.07.1975