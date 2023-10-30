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Баев Василий Петров

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Баев Петр

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
40 в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748 Камышевская д., л. 490
Рождение ребёнка
1739

Сын: Баев Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748 Камышевская д., л. 490
Смерть
Неизвестно
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