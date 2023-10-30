Баев Василий Петров
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Баев Петр
Мать: не указана
40 в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748 Камышевская д., л. 490
Рождение ребёнка
1739
Сын: Баев Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
9 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748 Камышевская д., л. 490
Смерть
Неизвестно