Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан

Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерофей

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Мать ребёнка: Феодосия

Смерть
Неизвестно
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