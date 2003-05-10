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Бессонова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1961

Дата смерти

10.05.2003

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1961

Отец: Бессонов Михаил Исаевич

Мать: Бессонова Аграфена Самоновна

Рождение ребёнка
13.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Свердловская область, п. Денежкино, г. Ивдель
Бракосочетание
10.09.1988

Муж: скрыто настройками приватности

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Бракосочетание
10.09.1988

Муж: не указан

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Владимир Аркадьевич

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Развод
14.12.1993

Муж: скрыто настройками приватности

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Смерть
10.05.2003
Серов, Серовский, Свердловская область
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