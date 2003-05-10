Бессонова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1961
Дата смерти10.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1961
Рождение ребёнка
13.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Свердловская область, п. Денежкино, г. Ивдель
Бракосочетание
10.09.1988
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.09.1988
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессонов Владимир Аркадьевич
Развод
14.12.1993
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.2003
Серов, Серовский, Свердловская область