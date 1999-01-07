Вавилова (Старкина) Полина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти07.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1963
Сын: Вавилов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Вавилов Александр Николаевич Александрович
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Смерть
07.01.1999
Похороны
Неизвестно
Кировск, город Кировск, Мурманская область