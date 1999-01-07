Вавилова (Старкина) Полина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилова (Старкина) Полина Васильевна

Вавилова (Старкина) Полина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

07.01.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1963

Сын: Вавилов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Вавилов Александр Николаевич Александрович

п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Смерть
07.01.1999
Похороны
Неизвестно
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close