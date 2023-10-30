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Вьялкин Яков Антонович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Вьялкин Антон Степанович

Мать: Вьялкина Марья Сергеевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.02.1875

Жена: Вьялкина Александра Филипповна

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.07.1877

Сын: Вьялкин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Вьялкина Александра Филипповна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Патракеева Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Вьялкина Александра Филипповна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Вьялкина Александра Филипповна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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