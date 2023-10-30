Вьялкин Яков Антонович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Вьялкин Антон Степанович
Мать: Вьялкина Марья Сергеевна
Бракосочетание
07.02.1875
Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.07.1877
Сын: Вьялкин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Вьялкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Патракеева Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Вьялкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вьялкина Александра Филипповна
Смерть
Неизвестно