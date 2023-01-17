Тенишева (Замятнина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенишева (Замятнина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1876 по 1918
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1918 по 1934
г. Париж, Франция
Смерть
1934
г. Париж, Франция
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