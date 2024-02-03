Афанасьева Феодосья Филипповна
Место рождения
Дата рождения26.05.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.
Дочь: Татьянчикова Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1882 ст.
Сын: Татьянчиков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1883 ст.
Сын: Татьянчиков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1885 ст.
Дочь: Татьянчикова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1886 ст.
Сын: Татьянчиков Семён Дмитриевич
Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно