Афанасьева Феодосья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Феодосья Филипповна

Место рождения

Комаровка, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.05.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Комаровка, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1880 ст.

Муж: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.

Дочь: Татьянчикова Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1882 ст.

Сын: Татьянчиков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1883 ст.

Сын: Татьянчиков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1885 ст.

Дочь: Татьянчикова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1886 ст.

Сын: Татьянчиков Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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