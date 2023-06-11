Яблокова Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯблокова Евдокия Кирилловна

Яблокова Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1907

Сын: Яблоков Василий Александрович

Отец ребёнка: Яблоков Александр Павлович

Олешово, Марьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1916

Сын: Яблоков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Яблоков Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close