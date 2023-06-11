Яблокова Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1907
Сын: Яблоков Василий Александрович
Отец ребёнка: Яблоков Александр Павлович
Олешово, Марьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1916
Отец ребёнка: Яблоков Александр Павлович
Смерть
Неизвестно