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Котенева Яна Сергеевна
Котенева Яна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.2005
Пол
Женский
Отец
Котенёв Сергей Александрович
1980 г.р.
Мать
Котенёва Евгения Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.2005
Отец:
Котенёв Сергей Александрович
Мать:
Котенёва Евгения Сергеевна
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