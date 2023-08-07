Михаил Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Федосей Ильин

Мать: Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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