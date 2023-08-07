Михаил Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Федосей Ильин
Мать: Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно