Хусаинов Гильман Кагырманович (Кагарманович)
Место рожденияс.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Дата рождения1905
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Хусаинов Кагырман (Кагарман)
Мать: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
10.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова Василя
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно