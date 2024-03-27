Хусаинов Гильман Кагырманович (Кагарманович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Гильман Кагырманович (Кагарманович)

Место рождения

с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Хусаинов Кагырман (Кагарман)

Мать: Хусаинова ?

Рождение ребёнка
10.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Василя

Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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