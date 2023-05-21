Каргуев Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргуев Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лежева Матрона Агеевна

Отец ребёнка: Каргуев Агей Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Каргуева Архипина Агеевна

Отец ребёнка: Каргуев Агей Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргуев Агей Иванович

Смерть
Неизвестно
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