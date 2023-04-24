Кленова (Серова) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения07.06.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Илешево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1924
Дочь: Суслова Валентина Арсентьевна
Отец ребёнка: Кленов Арсений Александрович
Княгинино, Илешевская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно