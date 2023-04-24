Кленова (Серова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленова (Серова) Мария Ильинична

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Место рождения

Спирино, Илешевская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

07.06.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Спирино, Илешевская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Муж: Кленов Арсений Александрович

Илешево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1924

Дочь: Суслова Валентина Арсентьевна

Отец ребёнка: Кленов Арсений Александрович

Княгинино, Илешевская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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