Давлетшина Гульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшина Гульфия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давлетшина Диля Исламовна

Отец ребёнка: Давлетшин Ислам Ишмухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давлетшина Лилия Исламовна

Отец ребёнка: Давлетшин Ислам Ишмухаметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетшин Ислам Ишмухаметович

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