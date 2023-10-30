Монасихин Матвей Филимонович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Монасихина Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
24.01.1867 ст.
Сын: Монасихин Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
25.07.1870 ст.
Сын: Монасихин Стефан Матвеевич
Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монасихин Антон Матвеевич
Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монасихин Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно