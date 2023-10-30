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Монасихин Матвей Филимонович

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Монасихин Филимон Семенович

Мать: Монасихина Мелания Васильевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Монасихина Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1867 ст.

Сын: Монасихин Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1870 ст.

Сын: Монасихин Стефан Матвеевич

Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монасихин Антон Матвеевич

Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монасихин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Монасихина Татьяна Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монасихина Татьяна Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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