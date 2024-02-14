Ахметов Лутфулла Камалутдинович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Ахметов Камалутдин
Мать: Ахметова ?
Рождение ребёнка
02.01.1923
Дочь: Фахартинова (Ахметова) Закия Лутфулловна
Мать ребёнка: Ахметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
25.10.1929
Сын: Ахметов Масгут Лутфуллович
Мать ребёнка: Ахметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно