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Ахметов Лутфулла Камалутдинович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ахметов Камалутдин

Мать: Ахметова ?

Рождение ребёнка
02.01.1923

Дочь: Фахартинова (Ахметова) Закия Лутфулловна

Мать ребёнка: Ахметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ахметов (Рахимов) Аcгат Лутфуллович

Мать ребёнка: Ахметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна

Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Ахметов Масгут Лутфуллович

Мать ребёнка: Ахметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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