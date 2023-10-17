Квашнин Павел Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнин Павел Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Квашнин Афанасий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашнина Домна Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Кошкуль, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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