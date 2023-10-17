Квашнин Павел Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Квашнин Афанасий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квашнина Домна Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Кошкуль, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно