(Селезнев) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Селезнев) Варвара Федоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1853

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Курилова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1879

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович

Рождение ребёнка
14.04.1880

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович

Рождение ребёнка
14.03.1883

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Семен Петрович

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