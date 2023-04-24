(Селезнев) Варвара Федоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Курилова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1879
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович
Рождение ребёнка
14.04.1880
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович
Рождение ребёнка
14.03.1883
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович
Бракосочетание
Неизвестно