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Цыбин Кирилл Гаврилов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Цыбин Гаврила

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Арефьева Акулина Кирилловна

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Татьяна Кирилловна

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1758

Сын: Цыбин Семён Кириллович

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Цыбин Кирилл Кириллович

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шитикова Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Разумихина Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Дарья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
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