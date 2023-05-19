Цыбин Кирилл Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Цыбин Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Арефьева Акулина Кирилловна
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
22.04.1758
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шитикова Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Разумихина Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Дарья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно