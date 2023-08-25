Глебова Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебова Александра Степановна

Глебова Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1935

Сын: Глебов Валерий Вениаминович

Отец ребёнка: Глебов Вениамин Егорович

Ольховка, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Вениамин Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close