Глебова Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1935
Сын: Глебов Валерий Вениаминович
Отец ребёнка: Глебов Вениамин Егорович
Ольховка, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно