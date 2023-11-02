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Луценко Варвара Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Луценко Роман Степанов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фёкла Романова

Отец ребёнка: Луценко Роман Степанов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Луценко Михайло Романов

Отец ребёнка: Луценко Роман Степанов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Романова

Отец ребёнка: Луценко Роман Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Роман Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Роман Степанов

Смерть
Неизвестно
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