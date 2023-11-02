Луценко Варвара Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Луценко Роман Степанов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фёкла Романова
Отец ребёнка: Луценко Роман Степанов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Луценко Роман Степанов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Романова
Отец ребёнка: Луценко Роман Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно