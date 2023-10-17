Соколова (Гайко) Елизавета Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти11.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Соколова Нина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Терютино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.09.1978
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область