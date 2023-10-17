Соколова (Гайко) Елизавета Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Гайко) Елизавета Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

11.09.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Соколова Нина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Терютино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.09.1978
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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