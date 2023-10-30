Феврония (Федосья? Федора? Феодосия? Фекла?)
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти19.12.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Юлия Павловна
Отец ребёнка: Серохвостов Павел Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1897
Дочь: Абышева Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Серохвостов Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1910
Отец ребёнка: Теляков Василий
Сталинградская область, г. Дубовка, х.Чкалов
Возможно г.Дубовка или х.Чкалов. В 1910г. г.Дубовка относился к Саратовской губернии В районе Дубовки такого хутора нет, но на другом берегу Волги есть.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Теляков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Теляков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теляков ?
Отец ребёнка: Теляков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теляков ??
Отец ребёнка: Теляков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Теляков Василий
Смерть
19.12.1935