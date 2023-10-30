Феврония (Федосья? Федора? Феодосия? Фекла?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония (Федосья? Федора? Феодосия? Фекла?)

Место рождения

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

19.12.1935

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Юлия Павловна

Отец ребёнка: Серохвостов Павел Иванович

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.10.1897

Дочь: Абышева Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Серохвостов Павел Иванович

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.06.1910

Сын: Теляков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Теляков Василий

Сталинградская область, г. Дубовка, х.Чкалов
Возможно г.Дубовка или х.Чкалов. В 1910г. г.Дубовка относился к Саратовской губернии В районе Дубовки такого хутора нет, но на другом берегу Волги есть.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серохвостов Павел Иванович

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Теляков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Теляков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теляков ?

Отец ребёнка: Теляков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теляков ??

Отец ребёнка: Теляков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теляков Василий

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
19.12.1935
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