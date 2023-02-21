Дааева Бабу
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дааева Захра Абакаровна
Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дааева Зухра Абакаровна
Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дааева Атикат Абакаровна
Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дааева Рупухат Абакаровна
Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно