Дааева Бабу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДааева Бабу

Дааева Бабу

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Захра Абакаровна

Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Зухра Абакаровна

Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Атикат Абакаровна

Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Рупухат Абакаровна

Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дааев Даай Абакарович

Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дааев Абдулла Абакарович

Отец ребёнка: Дааев Абакар Магомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дааев Абакар Магомедович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close