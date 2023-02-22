Егоров Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1912
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
18.09.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно