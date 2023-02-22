Егоров Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1912

Отец: Егоров(селянин) Алексей Петрович?

Мать: Егорова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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