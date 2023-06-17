Акулова (Хайрулина) Роза Хайрутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулова (Хайрулина) Роза Хайрутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1967

Дочь: Григорьева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Акулов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.03.1971

Дочь: Королева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Акулов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов Николай Дмитриевич

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