Акулова (Хайрулина) Роза Хайрутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1967
Дочь: Григорьева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Акулов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.03.1971
Дочь: Королева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Акулов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно