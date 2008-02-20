Шушамоин Егор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушамоин Егор Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2008

Отец: не указан

Мать: Шушамоина Ольга Викторовна

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