Никулин Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: Никулин ?

Мать: ?

Бракосочетание
19.?.1888

Жена: Агрипина Иванова

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Агрипина Гаврилова

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Прохор

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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