Никулин Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.?.1888
Жена: Агрипина Иванова
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Агрипина Гаврилова
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Прохор
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно