Чернова Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1959

Дата смерти

20.01.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1978

Дочь: Осинова Светлана Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.06.1985

Дочь: Чернова Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович

Смерть
20.01.2023
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