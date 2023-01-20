Чернова Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1959
Дата смерти20.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1978
Дочь: Осинова Светлана Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.06.1985
Дочь: Чернова Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович
Смерть
20.01.2023