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Морозенкова Акилина Васильевна

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Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

17.07.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1898 ст.

Дочь: Панкратова Александра Захаровна

Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1899

Дочь: Талалаева Мария Захаровна

Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Около 1899 ст.

Муж: Морозенков Захарий Васильевич

Смерть
17.07.1906 ст.
Россия, Омская область, поселок Ивановского
От родов
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