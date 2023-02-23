Морозенкова Акилина Васильевна
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рождения1879 ст.
Дата смерти17.07.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1898 ст.
Дочь: Панкратова Александра Захаровна
Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1899
Дочь: Талалаева Мария Захаровна
Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Около 1899 ст.
Смерть
17.07.1906 ст.
Россия, Омская область, поселок Ивановского
От родов