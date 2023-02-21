(Радугина) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1988
Отец: Радугин Михаил Владимирович
Мать: Альбина Алексеевна
Бракосочетание
05.08.2011
Муж: Железнов Виктор
Тейково, Тейково, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Железнов Виктор
Россия