(Радугина) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Радугина) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1988

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1988

Отец: Радугин Михаил Владимирович

Мать: Альбина Алексеевна

Бракосочетание
05.08.2011

Муж: Железнов Виктор

Тейково, Тейково, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железнов Виктор

Россия
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