(Трубачева) Алевтина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1892
Дата смерти01.03.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1892
Отец: Трубачев Иван Демидович
Мать: не указана
Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви Вычислено исходя из записи о смерти в возрасте 6 месяцев в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
01.03.1893
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область