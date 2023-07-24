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(Трубачева) Алевтина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1892

Дата смерти

01.03.1893

Пол

Женский

Отец

До 1876 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1892

Отец: Трубачев Иван Демидович

Мать: не указана

Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви Вычислено исходя из записи о смерти в возрасте 6 месяцев в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
01.03.1893
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
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