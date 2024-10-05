Акулина Ильина Около 1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Акулина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

После 1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1831 и 1835 г.р.

Дети

Около 1857 г.р.
Около 1866 г.р.
Около 1872 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березницы, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1857 ст.

Муж: Илья Михайлов

Рождение ребёнка
Около ?.01.1857 ст.

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Демид Ильин

Отец ребёнка: Илья Михайлов

Березницы, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1860 ст.

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