Акулина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиПосле 1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1857 ст.
Муж: Илья Михайлов
Рождение ребёнка
Около ?.01.1857 ст.
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Демид Ильин
Отец ребёнка: Илья Михайлов
Смерть
После 1860 ст.