Талдыкина (Недосекина) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Недосекина) Наталья Васильевна

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Место рождения

Староживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Староживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.

Сын: Талдыкин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1887 ст.

Дочь: Талдыкина Наталья

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1889 ст.

Сын: Талдыкин Тимофей

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1890 ст.

Дочь: Талдыкина Феврония

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1892 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1894 ст.

Сын: Талдыкин Никита

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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