Талдыкина (Недосекина) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.
Сын: Талдыкин Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1887 ст.
Дочь: Талдыкина Наталья
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1889 ст.
Сын: Талдыкин Тимофей
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1890 ст.
Дочь: Талдыкина Феврония
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1892 ст.
Дочь: Талдыкина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1894 ст.
Сын: Талдыкин Никита
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно