Дмитриев Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1959
Отец: не указан
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
14.05.1983
Дочь: Кастрюлина Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
16.05.1987
Сын: Дмитриев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно