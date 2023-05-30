Дмитриев Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1959

Отец: не указан

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
14.05.1983

Дочь: Кастрюлина Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
16.05.1987

Сын: Дмитриев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Наталья Анатольевна

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