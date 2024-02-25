Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Ивановна

Место рождения

Сычево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Сычево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Дмитриевич

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Михаил Федорович

Отец ребёнка: Федор Дмитриевич

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Федор Федорович

Отец ребёнка: Федор Дмитриевич

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Степан Федорович

Отец ребёнка: Федор Дмитриевич

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Гаврило Федорович

Отец ребёнка: Федор Дмитриевич

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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