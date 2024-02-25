Ефросиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Михаил Федорович
Отец ребёнка: Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Федор Федорович
Отец ребёнка: Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Степан Федорович
Отец ребёнка: Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гаврило Федорович
Отец ребёнка: Федор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно