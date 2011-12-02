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Углецкий Глеб Алексеевич
Углецкий Глеб Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.2011
Пол
Мужской
Отец
Углецкий Алексей
1972 г.р.
Мать
Углецкая (Фролова) Елена
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2011
Отец:
Углецкий Алексей
Мать:
Углецкая Елена
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