Углецкий Глеб Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУглецкий Глеб Алексеевич

Углецкий Глеб Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2011

Отец: Углецкий Алексей

Мать: Углецкая Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close