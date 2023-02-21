Заваленко Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1882 ст.
Сын: Заваленко Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Заваленко Прасковья Васильевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
На 1882 год - мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно