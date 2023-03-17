Усатов Николай Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усатов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Жаркова Просковья Анфимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Жаркова Просковья Анфимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадт Наталья
Мать ребёнка: Жаркова Просковья Анфимовна
Смерть
1995