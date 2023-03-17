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Усатов Николай Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Усатов Макар Леонтьевич

Мать: Усатова Евдокия Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаркова Просковья Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усатов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Жаркова Просковья Анфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаркова Просковья Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Жаркова Просковья Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадт Наталья

Мать ребёнка: Жаркова Просковья Анфимовна

Смерть
1995
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