Стрижаченко Илья Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрижаченко Лидия Ивановна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1990