Стрижаченко Илья Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижаченко Илья Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрижаченко Лидия Ивановна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрижаченко Лидия Ивановна

Смерть
Около 1990
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