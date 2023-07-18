Ланягина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанягина Матрена

Ланягина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ланягин Яким Кондратьев

Отец ребёнка: Ланягин Кондратий Евлантиев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ланягин Иван Кондратьев

Отец ребёнка: Ланягин Кондратий Евлантиев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ланягин Никифор Кондратьев

Отец ребёнка: Ланягин Кондратий Евлантиев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ланягина Пелагея Кондратьева

Отец ребёнка: Ланягин Кондратий Евлантиев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ланягин Илья Кондратьев

Отец ребёнка: Ланягин Кондратий Евлантиев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланягин Кондратий Евлантиев

Смерть
Неизвестно
Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close