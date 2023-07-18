Ланягина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Ланягин Кондратий Евлантиев
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ланягин Кондратий Евлантиев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ланягин Никифор Кондратьев
Отец ребёнка: Ланягин Кондратий Евлантиев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ланягина Пелагея Кондратьева
Отец ребёнка: Ланягин Кондратий Евлантиев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ланягин Кондратий Евлантиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно