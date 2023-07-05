Обухов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1922
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Обухов Степан Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1873
Сын: Обухов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Обухова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.1873
Сын: Обухов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Обухова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1874
Мать ребёнка: Обухова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
13.05.1877
Сын: Обухов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Обухова Александра Васильевна
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1922