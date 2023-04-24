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Филипп Миронов

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Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Мирон Петров

Мать: Дарья Сидорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья Филипова

Мать ребёнка: Филякова Анисья Архипова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Игнат Филипов

Мать ребёнка: Филякова Анисья Архипова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мавра Филипова

Мать ребёнка: Филякова Анисья Архипова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Филяков Климент Филипов

Мать ребёнка: Филякова Анисья Архипова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Филяков Мирон Филиппов

Мать ребёнка: Филякова Анисья Архипова

Смерть
1820
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