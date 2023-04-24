Филипп Миронов
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Мирон Петров
Мать: Дарья Сидорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья Филипова
Мать ребёнка: Филякова Анисья Архипова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Игнат Филипов
Мать ребёнка: Филякова Анисья Архипова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мавра Филипова
Мать ребёнка: Филякова Анисья Архипова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Филякова Анисья Архипова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Филякова Анисья Архипова
Смерть
1820