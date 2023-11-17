Наседкина (Ерославцева) Елисавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
18.12.1868 ст.
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
26.06.1872 ст.
Дочь: Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
19.06.1873 ст.
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
01.07.1875 ст.
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
18.11.1880 ст.
Сын: Наседкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
?.01.1883 ст.
Дочь: Домна Андреевна
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
10.01.1889 ст.
Дочь: Мелания Андреевна
Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно