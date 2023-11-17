Наседкина (Ерославцева) Елисавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Ерославцева) Елисавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1867

Муж: Наседкин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
18.12.1868 ст.

Сын: Наседкин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.06.1872 ст.

Дочь: Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.06.1873 ст.

Сын: Наседкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.07.1875 ст.

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.11.1880 ст.

Сын: Наседкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
?.01.1883 ст.

Дочь: Домна Андреевна

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.01.1889 ст.

Дочь: Мелания Андреевна

Отец ребёнка: Наседкин Андрей Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Андрей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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