Скоробогатов Александр
Место рождения
Дата рождения30.08.1902
Дата смерти21.01.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1902
Отец: Скоробогатов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скоробогатова) ?
Мать ребёнка: Скоробогатова Антонида
4месяца
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скоробогатова Антонида
Рождение ребёнка
30.05.1931
Сын: Скоробогатов Борис
Мать ребёнка: Скоробогатова Антонида
Смерть
21.01.1962
Похороны
?.01.1962