Скоробогатов Александр 30.08.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоробогатов Александр

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.08.1902

Дата смерти

21.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1902

Отец: Скоробогатов ?

Мать: не указана

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скоробогатова) ?

Мать ребёнка: Скоробогатова Антонида

4месяца
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Антонида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.05.1931

Сын: Скоробогатов Борис

Мать ребёнка: Скоробогатова Антонида

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.01.1962
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
?.01.1962
Свирск, Свирское, Иркутская область

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