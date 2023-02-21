Голядкин Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голядкин Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1970

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1970

Отец: Голядкин Николай Петрович

Мать: Голядкина Галина Петровна

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