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Голядкин Петр Николаевич
Голядкин Петр Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.1970
Пол
Мужской
Отец
Голядкин Николай Петрович
1949 г.р.
Мать
Голядкина Галина Петровна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1970
Отец:
Голядкин Николай Петрович
Мать:
Голядкина Галина Петровна
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